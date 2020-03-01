49歲港星古天樂出道27年，不只演技備受肯定，熱心公益更是眾所皆知，是大家公認的真男神，但真實人生中他因年少輕狂而去搶劫，因此坐了2年牢，他坦言是人生最大汙點。從搶劫犯變零負評男神，古天樂人生故事太寫實。

古天樂當年飾演「楊過」走紅，卻爆出年輕曾因搶劫坐過牢。（圖／翻攝自微博）

太驚訝！型男港星真實人生曾搶劫入獄

外型帥氣的古天樂，曾不屑在幕前表演，覺得那是靠臉吃飯的行業，原本只為謀生兼職當模特兒，後來因公司倒閉，才勉強進入電視圈，出道沒多久就接演《神鵰俠侶》立馬走紅，被讚譽為最帥最經典的「楊過」，也被公認是那年娛樂圈最有潛力新人，沒想到此時，卻被踢爆曾因搶劫罪被判入獄服刑22個月，古天樂上節目認了此事，2002年，他出版自傳《尋樂記》，也把年輕氣盛犯罪的往事，都寫在裡面。

古天樂在自傳中透露，20歲時結識不務正業的損友，參與了一宗海港城廁所的搶劫案，當時他只是把風的，卻因重義氣扛下所有刑責，因此被判刑一年多，就在他入獄前，曾拜託兄弟照顧當時的女友，沒想到對方竟搶走女友，讓他氣到控制不了情緒，開始在牢裡打架，每打一次就被多加一個月的刑期，結果刑期從一年多變成兩年。

如今，他回憶起那段往事不禁感嘆：「因為那些可笑的難忍之氣，白白多浪費了一倍的光陰。」古天樂也提到在坐牢的那兩年，幸好遇到了一位70歲修女，對方很有耐心地教導他怎麼做人，讓他明白人一定要長大，不可以原地踏步，才令他下定決心改過、重新做人。

古天樂低調在大陸捐建百所學校，善行都是被網友爆料才曝光。（圖／翻攝自微博）

真實人生比戲劇還曲折 當紅男星默默行善

改過自新後的古天樂加倍回饋社會，常默默地行善不張揚，2008年發生四川大地震時，不少學校都倒塌了，為能協助災後重建工作，他在隔年成立「古天樂慈善基金會」，幫助偏遠地區的貧困兒童接受教育，至今已在大陸捐建上百所學校，不只蓋學校，還捐建醫療所、水窖等重要設施，這些事他從未張揚，都是被網友爆料才曝光，善行被媒體求證時，他也不願多談，僅淡淡地說：「只要還有能力，就會一直做下去」，默默行善的作法感動不少人。

古天樂2018年首奪金像獎影帝，對於推廣香港電影的努力也備受同行肯定。（圖／達志影像）

除了熱心社會公益，古天樂對香港演藝圈的支持也不遺餘力，近年被喻為新一代電影大亨，他也身兼香港演藝人協會會長，長期幫助有難的演藝圈同行，許多資深藝人都曾證實，在他們困難時都有受到古天樂的照顧，還傳出不少電影人找不到資金開拍新戲，只要找古天樂，他肯定會幫忙，因為他希望大家能有更好的工作環境。

最近新冠肺炎肆虐全球，不少公司受影響，許多員工被迫放無薪假，古天樂投資的餐廳也確定暫停營業，但他選擇讓40多名員工放有薪假，並要求管理階層不能裁員，還霸氣地說：「我的公司盡量是不炒人，除非犯大錯，更不會要員工放無薪假期，現在經濟這麼差，幫得一個是一個，自己能力夠，一定會保住自己的員工飯碗。」

古天樂被網友稱為絕不能黑的明星。（圖／翻攝自微博）

另外，這段期間香港也出現口罩短缺現象，古天樂就透過慈善基金宣布，從全球各地購得130萬個口罩，會經由社福機構、互助組織、宗教社區服務中心等，捐給全香港民眾，由於數量有限，優先贈予長者、殘疾人士、低收入家庭、有特殊需要的小朋友及其家庭。

從不吝嗇做善事，難怪古天樂成為網友口中「香港唯一不能黑」的演員。

(中時電子報)