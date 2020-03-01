去年刑事局南打中心警方發覺一名21歲毒品通緝犯黃男疑似遭擄，展開追查，最後在高雄大寮與小港交界山區尋獲，但黃男遭棄屍五個月，已成一具白骨。檢方偵查後，以殺人、非法剝奪行動自由等罪名，將主嫌丘男等4人起訴。

起訴書指出，丘男等人因債務糾紛，在街上堵住騎摩托車的黃男後，將其載至偏郊毆打，並強迫黃男借錢，待黃男借到錢後，卻仍將人載至汽車旅館軟禁痛毆，更餵食黃男毒品，發現黃男斷氣後，便將屍體扔至大寮區高71線路邊，且毫無悔意，因此檢方將4人以殺人罪、非法剝奪行動自由罪和遺棄屍體罪起訴。

(中時 )