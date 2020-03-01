21歲毒犯被擄虐打 大寮山區棄屍成白骨 18:372020/03/01 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 去年刑事局南打中心警方發覺一名21歲毒品通緝犯黃男疑似遭擄，展開追查，最後在高雄大寮與小港交界山區尋獲，但黃男遭棄屍五個月，已成一具白骨。(本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年刑事局南打中心警方發覺一名21歲毒品通緝犯黃男疑似遭擄，展開追查，最後在高雄大寮與小港交界山區尋獲，但黃男遭棄屍五個月，已成一具白骨。檢方偵查後，以殺人、非法剝奪行動自由等罪名，將主嫌丘男等4人起訴。 起訴書指出，丘男等人因債務糾紛，在街上堵住騎摩托車的黃男後，將其載至偏郊毆打，並強迫黃男借錢，待黃男借到錢後，卻仍將人載至汽車旅館軟禁痛毆，更餵食黃男毒品，發現黃男斷氣後，便將屍體扔至大寮區高71線路邊，且毫無悔意，因此檢方將4人以殺人罪、非法剝奪行動自由罪和遺棄屍體罪起訴。 (中時 ) #毒犯 #擄走 #虐打 #大寮 #山區 #棄屍 #白骨 #檢方 #毒品 #妨害自由 #起訴 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南托嬰中心 再爆159段虐童影片 04:102020/02/26 社會新聞 家暴男難忘舊情 到前女友住處徘徊 12:182020/02/26 社會 北市百歲人瑞婦失蹤兩天 全身汙泥現身猴硐山區 13:532020/02/26 社會 前律師被懲戒除名 仍操舊業收錢打官司遭起訴 14:592020/02/26 社會 名嘴被韓粉罵「臭嘴」 韓粉和解獲不起訴 16:242020/02/26 社會 北市女子有感冒症狀隔天身亡 檢方視訊做筆錄 21:532020/02/26 社會 左鎮山區遭非法傾倒廢棄物 環保局埋伏逮人 14:462020/02/27 生活 檢警解不開特殊手機 偷拍狼不起訴 14:462020/02/28 社會 誆可借錢給女網友 替代役男趁機尻槍摸奶 11:202020/02/29 社會 疑毒品糾紛引殺機 男子遭槍擊倒臥路邊亡 12:062020/03/01 社會 社會熱門新聞 人妻異常鬆 夫放強力膠黏到小王 - 社會 連假最後一天 墾丁大灣沙灘驚見女屍 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 女友醉後遭馬後砲硬上 他返回驚見「內褲脫到大腿」 - 社會 暗夜開車上山訪友 林口男墜山谷亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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