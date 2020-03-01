大陸國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤1日在大陸國務院聯防聯控機制發佈會上表示，在疫情防控期間，在大陸的外國人如果停居留期限到期，可以自動順延2個月，且在順延期內，無需再去辦理延期。

據央廣網報導引述劉海濤說，針對來大陸參加防疫抗疫交流合作或者從事重要的商貿和科研活動的外國人，若來不及事先辦妥簽證的，可以到入境口岸申辦口岸簽證。國家移民管理局也推出「互聯網＋政務」等服務措施，讓外國人也可在網上申請、查詢出入境政策調整等。

(旺報 )