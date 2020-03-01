疫防期間 在陸外國人簽證到期自動順延2個月 20:192020/03/01 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤1日在大陸國務院聯防聯控機制發佈會上表示，在疫情防控期間，在大陸的外國人如果停居留期限到期，可以自動順延2個月，且在順延期內，無需再去辦理延期。 據央廣網報導引述劉海濤說，針對來大陸參加防疫抗疫交流合作或者從事重要的商貿和科研活動的外國人，若來不及事先辦妥簽證的，可以到入境口岸申辦口岸簽證。國家移民管理局也推出「互聯網＋政務」等服務措施，讓外國人也可在網上申請、查詢出入境政策調整等。 (旺報 ) #大陸 #外國人 #簽證 #管理局 #劉海 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情影響 會計師可視訊查帳 04:102020/02/26 金融．稅務 宜蘭科學園區招商盛況空前 成為台灣投資新選擇 19:372020/02/26 財經 台人為何愛去韓國？網曝關鍵：每年必去 20:222020/02/26 日常 全球股市風暴將至 陸相對穩定 04:092020/02/27 焦點新聞 亞洲港口 成冷凍櫃接應站 04:102020/02/27 財經要聞 特易購敗走中國 合資事業股權全售華潤 04:102020/02/27 全球財經 疫情重創亞洲 法人仍看好亞股後市 04:102020/02/27 投資理財 宜蘭科學園區招商 盛況空前 04:102020/02/27 產業特刊 前駐越南祕書蕭裕文收賄簽證放水 判刑8年10月 12:142020/02/27 社會 鍾南山：疫情首先出現在大陸 但不一定源於大陸 12:352020/02/27 國際 財經熱門新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 猛！15分鐘…美股暴彈650點 揭背後驚人內幕 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 恐怖疫情來亂…散戶買這幾檔睡得著 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。