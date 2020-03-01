週日，安卡拉放寬了難民的行動限制，成千上萬的人聚集在土耳其一側尋求進入希臘的機會。一名希臘警官員說，已有超過500多位難民，搭乘皮艇等簡易船隻，到達希臘所有東愛琴海群島，包括萊斯博斯島(Lesbos )，薩摩斯島(Samos)和希俄斯島(Chios)。

難民搭乘簡易船艇，試圖到達東愛琴海的希臘島嶼，這些島嶼離土耳其只有幾公里而已。(圖/路透社)

路透社報導，土耳其周四表示，在與敘利亞政府軍發生戰鬥，伊德利卜(Idlib)空襲導致33名土耳其士兵喪生之後，土耳其將不再限制境內的大量難民者前往歐洲。這個做法宣布後，難民立即湧向希臘邊界。

土耳其與希臘的邊界城市卡斯坦尼斯(Kastanies)，週六局勢緊張，上百名難民試圖跨過希土邊界的阿爾達河(arda river)進入希臘，希臘防暴警察動用催淚瓦斯擊退了這些難民。

希臘國防部副部長史蒂芬尼斯（Alkiviadis Stefanis）告訴希臘Skai電視台說：「昨天有9600次企圖侵犯我們的邊界的事件，所幸這些都得到了成功解決。」

國際難民組織估計，希臘-土耳其邊境的難民數有13,000人，而且還會增加。因為到星期六晚些時候，土耳其城市的公共汽車，仍然載有前往邊境地區的人。

希臘表示，土耳其積極指導難民如何跨過邊界。史蒂芬尼斯說：「他們不僅沒有阻止，而且還在幫助他們潛入希臘。」

2015~2016年，由於敘利亞戰亂不休，希臘成了上萬難民進入歐洲的門戶。先前說的東愛琴海群島上，已經有4萬多名移民，難民營人滿為患，居住環境簡陋也骯髒，但希臘也沒有什麼辦法。

上週，警察與難民在萊斯博斯島發生了衝突，希臘要建立封閉式拘留中心，以轉移現有的難民人口，但是難民肯定不願意。當地人說，這些島嶼承受著不成比例的負擔。

希臘移民部長米塔拉奇（Notis Mittarachi）發誓，必須阻止大規模的入侵。他告訴希臘的Ant1電視台：「我們不想讓我們的國家被大量難民湧入，這個國家並不是免費的。」

難民也僅是要一個可安居的地方，來自阿富汗的26歲的少婦納吉比·雷扎伊（Najibe Rezayi）將她七個月大的女兒抱在懷裡。她說：「我們只想要一個可棲身，有食物、溫暖的地方」

歐盟表示，將會協助與支持希臘。

(中時電子報)