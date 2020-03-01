中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（1）日宣布國內第40例新冠肺炎確定病例，北部70多歲女性，為鑽石公主號返台旅客。網友表示，「還好意思罵上回包機台商？」「橫濱模式」！

鑽石公主號上台籍乘客共19人於2月21日9點48分搭乘華航包機抵台。陳建仁26日接受日本產業經濟新聞社專訪時還說，感謝日本讓台灣用「橫濱模式」把人接回來，「真的是只有日本這樣的好朋友，才能夠跟台灣配合得這麼好」，「患難見真情，在患難當中，就見到了真正的朋友。」

當時郵輪上另有5名確診台籍乘客被送往日本的醫院治療，其中1男1女經治療後，因兩次連續採檢為陰性，醫生給予出院的綠燈。

這名確診的台灣籍女性乘客，據《中央社》報導，在日本入院治療後，經兩次連續採檢為陰性出院，26日晚間在駐日代表處及羽田機場航空公司人員協助下，現場測量體溫並提供日方證明，當天搭機返台，抵台後將再依台灣防疫規定處理。

依指揮中心3月1日說明，第40例個案是1月20日自日本參加鑽石公主號旅遊，2月4日抵達日本後持續留置船上，2月15日檢驗陽性（當時無呼吸道症狀），隔日安排住院隔離。2月25日經2次採檢陰性，於2月26日搭機返台。

陳時中說，個案返台搭機時，全程配戴口罩，座位前後2排皆無安排其他旅客；抵台後，也由專人協助完成入境檢疫作業程序，由救護車載送醫院進行隔離採檢；經3次採檢，於3月1日確診。

對此，網友表示，「所以對於日是否提升等級還要考慮？」「還好意思罵上回包機台商？」「這不等於被日本渗透了一個？」「日本......」、「拜託不要再去日本了」、「 這個防那個防就是不防日本是哪樁？」、「橫濱模式...」！

(中時電子報)