有人生來很聰明，但是不用在正當事上，反而用在一己之私的情慾上，最後聰明反被聰明誤。

中部地區一名色慾薰心男子，獲悉他認識的少女在網路自拍裸照供人欣賞，後來雖已刪除，但是害怕會流出。這名男子竟然另開帳號假冒警察上網，佯稱少女裸照已被蒐證查辦，要求她找男人做愛並自拍，就能擺平此事，無知少女信以為真，就找了認識的渣男請求與她做愛，還給對方800元，後來發現都是渣男自導自演分飾2角騙色，氣得告訴家人報案提告。

這名被騙「人財兩失」的少女是去年在某網站被網友的鼓動下，在網路自拍全裸、做出挑逗的自摸乳房、下體等動作，讓網友欣賞，後來少女擔心自己的不雅照片和影片會外流，於是將這事告訴她原本在校就認識的被告男子。

不料，被告獲知後，聲稱可以幫她處理裸照及報案，卻另外申請網路帳號，假冒警察與少女聯繫，並聲稱只要受害少女找男人上床，拍下全部過程傳給他，就能「擺平」。

無知少女找來被告幫忙，被告得了便宜還賣乖，稱說自己可以「犧牲」當男主角與少女激戰一次，不過得要付給他「營養費」。少女勉為其難給了800元，與被告到賓館真槍實彈露骨激情演出，還拍下全程性愛影片。

被告後來得寸進尺，露出真面目，以他們在賓館恩愛的影片，又威脅少女與她多次在百貨公司、醫院、公園等場所發生性愛，這時少女才驚覺受騙不堪其擾，告訴父母提出告訴，案經法院判決，被告提上訴，日前二審高分院依加重強制性交罪判被告5年6 月徒刑，全案仍可上訴三審。

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(中時電子報)