民國60年代在主持界享譽盛名的白嘉莉，今（1）日舉辦《白嘉莉另一個春天》白嘉莉40年藝術創作個展。她對於繪畫情有獨鍾，這次展出將近50幅作品。一開場她感性地說：「在新冠肺炎期間能夠來參加，我由衷地感謝。」同天恰逢她的生日，現場有百位粉絲齊唱生日快樂歌，場面十分溫馨，也叮嚀粉絲們看展期間要戴口罩、勤洗手。

她與妹妹白菲比感情深厚，睽違8年之久，妹妹遠從澳洲歸台擔任畫展主持人，姊妹倆難得同時出現在公眾場合。她坦言近幾年與妹妹相聚不易，「畢竟她人都在澳洲擔任義工，我們不常見面但仍常聯絡。」

妹妹白菲比（左）幫白嘉莉主持畫展活動，白嘉莉不忘戴口罩防疫。（粘耿豪攝）

1977年她遠嫁印尼後，鮮少現身在螢光幕上，時隔41年她踏回熱愛的故鄉台灣，也打算擇地定居。她感動地述說：「台灣是我長大和工作的地方，每個地方我都喜歡。」她非常懷念台灣人的熱情、溫暖，「台灣最有名的就是人情味。」保養得宜的她向來不忌口，美食來者不懼，最愛夜市傳統小吃如牛肉麵、燒餅油條，還笑說：「都吃胖了。」

她總是把台灣的美好掛在嘴邊，她原訂22日要前往新加坡和印尼，因新冠肺炎疫情關係，她選擇留在台灣這個安全的地方，「很多國外朋友都羨慕我，台灣疫情控制真的很好。」在這個非常時期，她鼓舞大家共同努力，「祈禱並且相信明天會更好。」

(中時 )