華中橋為連接台北市、新北市的主要橋梁之一，新北市議員金瑞龍接獲民眾陳情，華中橋上的橋和路引道路面破損嚴重，高低差易造成騎車騎士摔傷，金瑞龍上月底邀集新北市養工處、中和區公所等單位前往會勘，預計3月底前路面重新鋪設，保障用路人安全。

金瑞龍表示，日前騎機車行經華中橋上的橋和路引道就發現路面破損、凹陷，日前又有民眾透過網路向他陳情，便邀集養工處、中和區公所等單位會勘，該處僅有1車道，汽機車匯流、車流量相當大，路面破損凹陷，對於機車族而言相當危險。

金瑞龍向市府爭取要求引道路面重新鋪設，如此才能避免交通事故發生。金瑞龍強調，由於該處車流量大，已與相關單位達成協議，未來會在半夜施工，避免因施工造成民眾不便，預計於3月底前完工。

金瑞龍也提到，相關單位本預計要爭取前瞻基礎建設經費，但待經費審核下來緩不濟急，因此要求由市府養工處編列相關經費，盡速解決民眾問題。

(中時 )