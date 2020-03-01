屏東縣政府公告3月1日起，百貨公司、購物中心及量販店內用餐，不得提供免洗餐具。（潘建志攝）

屏東縣3月1日新規定！為了維護民眾不吸二手菸的健康權益，縣府公告即日起縣內連鎖便利商店、咖啡店、速食店的騎樓及庇廊全面禁菸；另外為了減輕垃圾量，即日起縣內百貨公司、購物中心及量販店店內用餐，不得提供免洗餐具。

縣內的連鎖便利商店（統一超商、全家便利商店、OK、萊爾富）；咖啡店（星巴克、85度C、路易莎、丹堤、cama、嚕娜、多那之）；速食店（麥當勞、肯德基、必勝客、摩斯漢堡、丹丹漢堡、SUBWAY、達美樂、拿坡里）等19大連鎖業者共300多家門市，騎樓及庇廊即日起禁菸。

縣府衛生局表示，前3個月為宣導期，宣導期後民眾如仍於上述公告場所的騎樓及庇廊吸菸，將依《菸害防制法》處2000元至1萬元罰鍰，相關資訊可至衛生局新聞公告專區查詢。

環保署「免洗餐具限制使用對象及實施方式」去年8月修正後，去年底縣府邀集縣內1家百貨公司、1家購物中心及2家量販店的業者召開說明會，研討實施期程後，提報環保署核定3月1日起實施，業者不得再提供各類免洗餐具，增加垃圾量造成環境負荷。

實施首日縣府環保局稽查人員也分別前往各營業場所稽查，結果全數合格。環保局表示，未來將不定期加強稽查，如查獲業者違規使用一次性餐具情形，將依違反《廢棄物清理法》處1200元以上6000元以下罰鍰。

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(中時 )