因應新冠肺營疫情，屏東縣政府要求縣內運輸業者全面提升防疫措施，求所有運輸業者配合實施乘客量測體溫。（屏東縣政府提供／潘建志屏東傳真）

因應中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，屏東縣政府要求縣內運輸業者全面提升防疫措施，業者每天均需進行車輛、場站消毒，加強宣導配戴口罩，並配合實施乘客量測體溫。若有琉球鄉居民發燒要到本島就醫，將協調衛生局由救護船載送。

縣府交通旅遊處表示，從農曆春節前，縣府已聯合中央單位督導公路客運、小黃公車、計程車、PBike等業者全面展開防疫工作，要求公車駕駛員、站務員出勤時配戴口罩，並於出車前、返站後確實量測體溫及勤洗手，並增加車內的清潔頻率。

縣府也要求陸海運業者要對乘客全面實施量測體溫，旅客如有發燒情形，業者會評估依規定拒載。另外為避免不必要的接觸，縣府也將屏東轉運站水龍頭全面更換為感應式水龍頭，並加強宣導乘客乘車時配戴口罩。

針對東琉線營運業者反映買不到體溫量測設備的問題，縣府先從民間借調額溫槍供業者使用，也將協助業者購買相關防疫設備。若小琉球居民生病發燒想搭交通船到本島就醫，縣府表示將協調衛生局由救護船載送，目前先暫請業者讓有發燒或慢性病的居民載口罩上船，並在船上空曠區安置。

(中時 )