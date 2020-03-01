曾被獲選為「最正主播」的台視前主播張宇，2017年與現為遠傳個人用戶事業群行銷協理劉彥谷結婚並育有2子，近日她上《請問你是哪裡人》笑說工作比較像休假，「帶兩個體能充沛的兒子真的超乎我的想像，每天都在失控和崩潰。」以前的她自認是個脾氣差的人，擁有孩子之後意外發現到「很有耐心」的個人特質，如今她會站在小孩立場想事情，理解孩子為什麼丟東西和搗蛋，「孩子們單純覺得好玩，並沒有惡意。」

她在親子教育方面有著自己獨特的見解，來自原生家庭的教育都是用罵和強迫的方式在帶孩子，她並不希望這個行為延續到下一代，「我不打罵，凡事都講道理。」有次孩子在地上哭鬧，她選擇在一旁嗑瓜子一邊說：「我知道你現在很生氣，等你冷靜下來我們再溝通抱抱。」當下他的孩子就停止哭泣說不哭了，「溝通是有用的，要讓孩子明白大哭大鬧換不來任何東西。」

她表示很幸運地跟先生的育兒觀念雷同，同屬自由派的，會讓孩子去嘗試和犯錯，「越不准孩子做任何事，孩子就會更加想嘗試。」某日她在廚房煮飯，孩子欲伸手摸熱鍋，她便抱起孩子去摸鍋邊緣，孩子碰一下後發現真的燙後就相信媽媽沒有欺騙，「孩子學乖以後就不敢碰了。」她感謝老公是個好隊友，但也調皮地說：「只是他工作挺忙碌的，大部分就是出一張嘴啦！哈哈！」

(中時 )