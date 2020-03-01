登島遊客在九宮碼頭先量耳溫和噴灑防疫酒精，到達大膽島後還要再量1次。（縣府提供）

登島遊客在九宮碼頭先量耳溫和噴灑防疫酒精，到達大膽島後還要再量1次。（縣府提供）

大膽島面積僅0.79平方公里，距離金門本島約1萬2000公尺，距離廈門島約4400公尺，島上遍布名勝古蹟和軍事遺跡。（李金生攝）

有「前線中的前線」、「離島中的離島」之譽的金門大膽島，因新冠肺炎疫情發燒的影響，今（1）日重新開放的第1天，登島遊客只有30餘人，景況超級冷清。

去年3月1日開放觀光，至11月底因東北季風盛行暫停為止，登島人數約1萬7000多人，遊客整體滿意度達9成。今年配合228假期，3／1重新開放觀光，並在2月3日提前受理登島申請。

縣府原規畫每天登島人數，從去年的150人提高到300人，期待有更多遊客來到，但首日只有30餘人，總數還不到2成，反映目前疫情燒遍全球，對各地觀光產業的重大衝擊。

縣府觀光處表示，登島遊客在九宮碼頭先量耳溫和噴灑防疫酒精，到達大膽島後還要再量1次，嚴格執行防疫作為，以確保遊客健康。

大膽島面積僅0.79平方公里，距離金門本島約1萬2000公尺，距離廈門島約4400公尺。島上遍布名勝古蹟和軍事遺跡，其中巨型的「三民主義統一中國」心戰牆更是海上觀光的必看景點。縣府希望在疫情結束之後，隨著各項觀光振興方案的推動，可以讓遊客人潮回流，再見往日熙攘來去的熱況。

(中時 )