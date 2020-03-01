全新的HaveFund貸款交易平台今（1）日正式在香港上線，這是由金融科技新創事業MY Innovate（HK）Ltd所推出，採取區塊鏈作為底層創新技術，第一個應用場景是香港的抵押貸款交易產品。

MY Innovate HK總經理鄭蕾（Stanley Zheng）指出，由技術團隊作出的區塊鏈核心技術可以應用在許多場景，公司內部已有長長的構想清單，今天這是第一個推出的產品，每種產品都是針對特定客戶、貸款類型和市場地點所設計。

鄭蕾表示，HaveFund是基於分佈式分類帳和安全區域技術的安全貸款交易平台，在買賣貸款過程提升效率，借款人的個人資料及信貸條件等，在交易過程中確保機密安全。

然而，香港近期的房地產市場近期不太給力。瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，由於經濟不景氣及新冠疫情肆虐，反映香港二手房屋價格的CCL指數自去年6月下跌6.1％，壓力集中於去年下半年，也就是香港社會動亂高峰時期。

近來的市況冷清，少了看屋人潮，香港住宅成交量明顯下降，許多開發商也延遲推市，多數主打出清庫存，瑞銀認為，由於利率仍然偏低及房屋供應吃緊，房價跌幅不大可能超過10％，整體來說，香港房價今年將呈現低檔盤旋。

(工商 )