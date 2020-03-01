日本新冠肺炎疫情持續延燒，北海道目前確診64例，且出現3死亡案例，數量為全日本之冠，當地已宣布進入緊急狀態。相對地廣人稀的北海道為何成為重災區？日媒分析，與冬天是陸客觀光旺季有關，同時也不排除因嚴寒而處在密閉空間有關。

《讀賣新聞》報導，北海道確診首例發生於今年1月28日，是一名來自武漢的陸客。自2月14日札幌居民也感染後，確診病例在北海道的函館、苫小牧、根室、旭川、中富良野、北見等地開花，擴大範圍相當廣。

根據觀光廰2018年統計，1到2月期間，陸客在北海道住宿約60萬人次，僅次於第一名東京都的70萬人次。 今年1到2月，約有202萬人參加札幌雪季，除了札幌雪季2員工染疫，多位北海道居民及其他地區的感染者都曾在發病前到訪此地。

札幌雪季是在戶外舉行，理應感染風險不高，但札幌醫大教授橫田伸一指出，不排除這些人是在飯店、餐廰、觀光施設地感染。他說，北海道氣候嚴寒，建築物氣密性高，到處都有地下道，這也可能提高了感染機率。

政府專家會議成員的東北大學教授押谷仁認為，北海道確診病例初以陸客為主，但現在已發生於日本人之間，造成多起群聚感染。為防止感染擴大，必須進行徹底的疫調，甚至封鎖住群聚感染。

(中時電子報)