桃園光影文化館為喚醒觀眾對自然環境的重視，一同響應4月22日世界地球日，3月至4月規畫「大自然交響曲」主題影展，館方表示，因應新冠肺炎疫情，將加強防疫不打烊，並強調體溫量測高於37度，或有咳嗽、發燒等症狀的民眾，不得入館，讓民眾安心看電影。

桃園光影文化館表示，「大自然交響曲」主題影展自3月1日至4月29日止，以山林、海洋、花草、動物等4大主題免費放映16部影片，其中《極限巔峰》紀錄橫跨22個國家，並由極限運動員引導觀眾進入命懸一線的險峻危谷，榮獲2018年澳洲影視藝術學院獎紀錄片最佳攝影、最佳音效、最佳原創音樂等多項獎項。

防疫升級一級開設，桃園光影文化館強調，將加強防疫但不打烊，除要求來館民眾自行配戴口罩外，進入放映廳前觀眾需配合量測額溫及手部消毒，館方也於放映結束後加強消毒，館方指出，如體溫高於37度，或有咳嗽、發燒症狀的民眾，不得入館。

(中時 )