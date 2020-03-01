今天是連假最後一天，上午國道整體路網，除國5頭城至坪林路段，從9時起北返車流逐漸增加，其餘路段大致順暢；下午車多路段，除國1北向大雅至台中系統、新竹系統至湖口，國3北向竹山至南投服務區、草屯至霧峰系統、竹林至龍潭、關西至大溪及國5北向宜蘭至坪林等路段車多壅塞外，其餘路段大致順暢。

高公局表示，截至下午17時，國道交通量為72.5百萬車公里，預估全日交通量為112百萬車公里。

另外，高公局調查，下午13時13分，國6西向國姓1號隧道20.1公里，有2輛小客車追撞事故，占內車道，回堵6公里；14時51分國1北向251.4公里，2小客車追撞占用中間與內車道，回堵4公里；16時10分國5北向18.9公里，1小客與1大客追撞，回堵2公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

至於國道客運部分，公路總局統計，自2月27日起至2月29日止，西部國道客運共計行駛2萬7397班次，疏運44萬9500人，相較去年228連假疏運人數減少27.14％；國道5號客運路線共計行駛5315班次，疏運7萬2997人，相較去年同期疏運人數減少24.93％。實施優惠的路線共計行駛1萬8896班次，疏運27萬1873人。

(中時 )