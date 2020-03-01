97歲高齡也抗疫成功！2月29日上午，湖北武漢的華中科技大學附屬協和醫院西院，有一位97歲的新冠肺炎危重症患者治癒出院，為目前院內成功治癒、歲數最大的患者；與其同時染疫入院治療的75歲女兒，也已於2月23日出院。這對高齡母女雙雙治癒出院的好消息，相當振奮人心。

1月29日，武漢江漢區的付姓老婦人與女兒因持續高熱、咳嗽，同時被送到協和西院，並經確診為新冠肺炎。出院時，付老太太雙手合十，向醫護人員連連致謝：「我都能戰勝病毒，相信其他患者也一定可以。」

(旺報 )