武漢97、75歲高齡母女 抗疫成功出院 19:432020/03/01 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武漢感染新冠肺炎的97歲高齡長者治癒出院。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 97歲高齡也抗疫成功！2月29日上午，湖北武漢的華中科技大學附屬協和醫院西院，有一位97歲的新冠肺炎危重症患者治癒出院，為目前院內成功治癒、歲數最大的患者；與其同時染疫入院治療的75歲女兒，也已於2月23日出院。這對高齡母女雙雙治癒出院的好消息，相當振奮人心。 1月29日，武漢江漢區的付姓老婦人與女兒因持續高熱、咳嗽，同時被送到協和西院，並經確診為新冠肺炎。出院時，付老太太雙手合十，向醫護人員連連致謝：「我都能戰勝病毒，相信其他患者也一定可以。」 (旺報 ) #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 # COVID-19 #台灣 #大陸 #全球 #華中科技大學附屬協和醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩戴錯仍被讚爆 正妹身分遭起底是「棒球界雅典娜」 10:002020/02/26 娛樂 用酒精防疫也要防火 陽光基金會提3不原則 11:462020/02/26 生活 因應228連假人潮 台東縣消防局辦理防疫演練 12:142020/02/26 生活 困武漢34天揭慘況 女模曝他「偷出門被拘留」 09:562020/02/27 娛樂 大馬歌手來台發片兼徵婚 「大家先來認識我」 14:522020/02/27 娛樂 防新冠肺炎 國道馬拉松延期 16:202020/02/27 生活 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 兩岸熱門新聞 相差16秒上公車！男未戴口罩…「確診者1動作」他慘中鏢 - 兩岸 速審速決 雲南一男子殺防疫人員判死 - 兩岸 - 旺報 大陸用於疫情防控的慈善捐款已逾千億元 - 兩岸 - 旺報 陸交通運輸部：全面暫停進出京跨城網約車、順風車業務 - 兩岸 - 旺報 全球首例！新冠肺炎確診患者 接受雙肺移植 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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