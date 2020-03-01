「電眼男星」洪浩竣近期在新八點檔《四月望雨》中，搭檔許久沒有戲劇作品呈現的林韋君，兩人在第一單元「雨夜花」中，飾演相戀卻無法在一起的情侶，沒想到因為劇中林韋君為父還債嫁別人，洪浩竣在母親逼迫下娶別人，但生了小孩後卻還是愛著林韋君，最後找藉口離去，被網友罵是「集百渣於一身的渣男」。

兩人在劇中相戀但因大環境無法在一起，洪浩竣在劇中的演出受到網友熱議。（圖／經紀公司提供）

「雨夜花」中，林韋君飾演的秋琴與洪浩竣飾演的志中學生時期就相戀，但卻因秋琴為父還債，被迫嫁給敗家子建華，一連生下三子，苦情演技大爆發，跳脫以往柔弱性格，詮釋悲情卻堅強的時代女性。反觀志中因秋琴失約，萬念俱灰下，在母親逼迫娶了淑華，生下兒子後，卻依舊愛著秋琴，最後找藉口離去，拋妻棄子。

劇中洪浩竣也嘗試了許多過去沒有嘗試過的COSPLAY。（圖／經紀公司提供）

就因如此洪浩竣受到網友廣大討論，不少人在批踢踢上討論志中「怎麼會那麼渣？」、「害淑華獨自養小孩，病榻中度過餘生，死前仍等不到志中歸來。」、「百渣於一身耶」、「渣出新高度」。

(中時電子報)