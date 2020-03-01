買房，成家立業是很多人的夢想，不過台灣房價依舊高檔，讓一對結婚10年的夫妻猶豫不決，擔心買房後會壓縮生活品質，不知到底要繼續租房輕鬆過日子，還是下手買房球個安穩，但得面對房貸的壓力。網友指出，生活品質是買房最須考慮的一面，並指出哪些人適合買房，哪些不適合。

原PO在PTT上表示，迄今已結婚十年，同時也租房十年，老公一直很想買間房，不過考慮買在雙北的夫妻倆，月薪相加起來也才8萬元，但房價卻都是千萬起跳。考慮到還有個念小學的孩子，他們細算，付完頭期款後還要每月償還3萬元的房貸，想想生活品質肯定會掉質，因此仍在思考，到底要繼續租房輕鬆度日，還是咬起牙買下一個家？

有些人認為，當然買房好，因為「租房只是幫房東繳房貸」，不過多數網友評估原PO家的經濟狀況，認為一個月8萬元真的「不適合」。因為還要考慮養小孩的費用，這樣一來，若買了房，房貸加上小孩的教育費，生活品質已經被壓縮太多了。「兩個人沒十萬，有小孩，是會比較吃力」、「這不是壓縮生活品質而是變成完全沒有品質」、「沒小孩買房非常輕鬆，有小孩就沒辦法」。

因此，網友還是建議原PO，除非房租很貴，不然就繼續租房。網友指出，雖然買房會有踏實感，但還是要量力而為，不要硬買。其實租房沒什麼大不了，犧牲生活品質才真正影響很大，「租房比較自由，不會被貸款綁死死」、「如果沒有緊急預備金，等於至少未來20年都不能有人生病或失業，壓力太大了」。

更有過來人指出，原PO有結婚其實不用買，最需要買的人反而是「單身者」，因為真的到老時，若沒有房子，房東也不一定會租給老人。「單身要買，結婚不一定要買，台灣租屋市場對獨居老人不友善」。

(中時電子報)