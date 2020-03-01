黃明志壓箱底創作重見天日！他3年前受邀為電影《長城》打造主題曲，無奈完成作品時已錯過截止日，該曲後來收錄在他的《亞洲通才》專輯中，黃明志說：「我創作時以?是劉德華演唱，以考量劉德華的唱法去製作歌曲，最終主題曲是由王力宏演繹，那一定會選擇比較適合王力宏的歌曲。」電影最後選了王力宏的創作。

黃明志模仿該電影男主角劉德華的唱腔十分神似，騙倒許多人，這首歌也被譽為電影《長城》的山寨版主題曲；黃明志說：「我從小就很喜歡模仿劉德華，很多人聽了都會笑；華仔的特色發音就是他的香港腔，還有他的咬字都是用平舌音，比較不會用捲舌，有一種很帥的感覺。」

聊起當初歌曲落選心情，黃明志笑說：「當下沒有心情不好，這是良性的競爭，如果自己的作品沒有遲交，或許我和王力宏有競爭的可能性哦。」他希望有朝一日能寫歌給劉德華，「如果有一天劉德華邀歌，我一定要先覺得自己很帥，催眠自己超級無敵帥，我才能寫一首很帥的歌給他，催眠自己是我寫歌給他的秘訣」！

黃明志3年前的創作重新上架。（亞洲通文創提供）

(中時 )