新冠肺炎疫情席捲全球。據美媒統計，在過去的短短9天內，全球就有多達33個國家或地區宣告「淪陷」，通報境內出現首起確診病例。
據CNN統計，從2月21日至今，已有33個國家或地區出現確診病例，包括黎巴嫩、阿曼、以色列、巴林、科威特、卡達、阿富汗、巴基斯坦、亞美尼亞、墨西哥、巴西、厄瓜多、紐西蘭、阿爾及利亞、奈及利亞、希臘、丹麥、奧地利、愛沙尼亞、羅馬尼亞、北馬其頓、喬治亞、挪威、西班牙、瑞士、克羅埃西亞、盧森堡、冰島、摩納哥、荷蘭、北愛爾蘭、白俄羅斯、立陶宛、愛爾蘭等。
報導指出，伊朗與義大利在過去的1周裡爆發群聚感染，伊朗於2月19日宣布確診首起病例後，目前已累計確診593例、43人死亡，死亡人數是全球第2高。義大利則在2月22日出現首起死亡病例，迄今共1128人確診，死亡人數為29人，成為亞洲以外疫情最慘重的國家。
(中時 )
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