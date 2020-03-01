伊朗衛生部周日報導，新型冠狀病毒肺炎又增加11人死亡，累積死亡病例達到54例，而確診人數增加到為978人。

衛生部發言人賈哈普爾(Kianoush Jahanpour)在電視新聞發布會上說，在過去24小時內「有11個人喪生，並在全國進行的檢測有385例新增病例。他呼籲伊朗人避免不必要的旅行，並留在家中。」

一名警衛隊司令表示，伊朗精銳革命衛隊，已經派往全國各範圍，分配了必要的消毒設施，以根除新型冠狀病毒。

伊朗的新冠肺炎最初是在2月中旬，可能是從巴基斯坦傳入，由於警覺不夠，防疫工作過遲，使得疫情在伊朗迅速升高，最嚴重的地方在什葉派聖城庫姆，許多中東其也國家的什葉派教徒，在前去朝聖返國後，被發現確診，比如卡達、科威特的病例都是如此。

新冠肺炎嚴重影響伊朗的政局，目前已有7名政府官員罹病，其中伊朗副總統艾普特卡(Masoumeh Ebtekar)是最高級別，而衛生部副部長哈里奇（Iraj Harirchi）在電視記者會發冷汗的模樣，也令人擔心所有與會者是否都可能感染。

(中時電子報)