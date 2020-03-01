南台灣墾丁在228三天連假湧入多年來難得人潮，加上天氣晴朗炎熱，戲水人數宛如暑假，卻意外頻傳，繼上午在大灣沙灘發現一名女子不明陳屍大灣沙灘外，下午又發生一名男姓潛水客潛水時昏迷意外。

據了解，該名男姓潛水客與以人共同在白沙灣外海進行潛水，卻不明原因水中昏迷，經由同行友人緊急報案，水上摩托車業者立刻協助前往外海拖救，救回沙灘後由當地警消在沙灘上進行急救，幸好當場恢復生命，但現場仍無意識。

墾丁白沙灣海域1日下午3時許，1名57歲的男性潛水客潛水要上升到海面時突然失去意識而溺水，緊急送往恆春旅遊醫院急救後已恢復心跳。（海巡署第八巡防區提供／潘建志屏東傳真）

海巡署第八巡防區指揮部1日下午3時許接獲報案，1名57歲的男性潛水客，在墾丁白沙灣海域潛水，要上升到海面時突然失去意識而溺水，緊急由水上摩托車載往岸上，送往恆春旅遊醫院急救後已恢復心跳。

海巡人員獲報抵達現場時，溺水男子已由水上摩托車業者協助帶到岸上，救難人員緊急實施心肺復甦術後，送往恆春旅遊醫院救治。當時岸上有不少遊客，都聚集在旁關心。

據了解，男姓潛客與友人在白沙沙灘海域潛水，當他他準備要上升到海面，卻因不明原因昏迷，所幸經醫院搶救後已恢復心跳。

(中時電子報)