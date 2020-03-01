第二屆苗栗愛轉來平權遊行延期，圖由左至右為無黨籍議員黎煥強、時代力量議員曾玟學、婚姻平權大平台副總召鄧筑媛、民進黨議員陳光軒、愛轉來協會理事長沙彥羲、民進黨議員徐筱菁。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

原定在5月9日舉行的第二屆苗栗愛轉來平權遊行，因應新冠肺炎的疫情蔓延，決定延後至10月2日舉行，苗栗愛轉來協會指出，今年活動將在苗栗市舉辦，結合在地青年、全國倡議團體、和進步議員，串連支持平權的民眾一同共襄盛舉，希望參與人數突破去年首屆創下的2000人紀錄。

苗栗愛轉來平權遊行由苗栗愛轉來協會主辦，婚姻平權大平台和時代力量苗栗總部協辦，縣議員曾玟學、陳光軒、徐筱菁、黎煥強、陳品安表態支持，不分黨派的青年議員共同發聲，希望大家一同改變苗栗，讓山城發光。

苗栗愛轉來協會理事長沙彥羲表示，比利時在2003年同婚合法時，民眾支持率大約是35％，比台灣支持率還低。17年過去，現在比利時同婚支持率穩定在85％左右，台灣以人權立國，性別平權概念只會往前不會退步。同婚合法後，苗栗結婚同志約有50對，其中也有伴侶即將透過收養和國外代孕的方式生養下一代。

今年遊行主題是「多元性別・共樣共好」，持續爭取同性婚姻與異性婚姻平等權利的路上，苗栗愛轉來協會希望可以在苗栗看見LGBT＋的多元樣貌。

協會表示，許多人身邊就有L女同志、G男同志、B雙性戀、T跨性別，＋其他等等各種的認同。「共樣」是客語同樣的意思，一如客語有5種腔調，不管講哪一種客語都是客家人，不管是什麼認同都「共樣」，可以在自由民主的台灣獲得尊重。

(中時 )