蘇慧倫、呂思緯（鼓鼓）與白安原訂2月28、29日以及3月1日在台北信義區舉辦的連續3天三場演唱會，受到新冠肺炎疫情影響忍痛取消，無法與歌迷在演唱會上相見，三位歌手貼心透過直播和大家聊天、唱歌同樂。首次直播的蘇慧倫緊張萬分，獻唱〈抱著你〉時，她感性表示：「希望大家有被安慰的力量，有沒有被抱著的感覺！」

素有「不老玉女」美名的蘇慧倫，直播中透露保養秘訣，除了注重清潔、保濕、防曬及睡眠，養成習慣並保持年輕愉快的心也很重要，她說：「從生活尋找讓自己開心、打扮的服裝，像我就喜歡穿牛仔褲。」

鼓鼓與特地來台的嘉賓Lead在線上合體，鼓鼓不忘呼籲大家重視防疫：「在家看直播的人記得多洗手、戴口罩，多運動來對抗這次疫情。」鼓鼓更招待Lead鹽酥雞、手搖飲，兩組人馬一邊品嚐美食一邊PK舞蹈！此外，白安也在直播中翻唱〈忽然之間〉，以音樂撫慰人心：「在這個需要更多溫暖力量的時間點裡，大家都要好好吃飯，好好休息，好好愛人，好好愛自己。」

鼓鼓（右）跟Lead在直播上PK舞蹈。（相信音樂提供）

白安在直播中暖心獻唱。（相信音樂提供）

(中時 )