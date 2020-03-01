日本厚生勞動大臣加藤勝信今(1)日表示，鑽石公主號郵輪上包括船長和船員在內的全體人員現已下船完畢。

2020年2月1日，一名80歲香港老翁確診罹患新冠肺炎，他曾於1月20日於日本橫濱港登上啟航的「鑽石公主號」，並於1月25日在香港啟德郵輪碼頭上岸。事件爆發後，郵輪從2月4日起停留在橫濱港大黑埠頭，船上人員進行個人艙房隔離14日，有相關症狀的人員才接受日本厚生勞動省檢疫。截至2月19日，船上人員已有634名確診，這是中國大陸以外人數最多的群聚感染。其中2人下船後死亡。

鑽石公主號有24名台籍人士，有5人確診待在日本當地醫治。其餘經政府派機接回者，其中，北部70多歲女性在今天確診為新冠肺炎病例。指揮中心說明，個案於1月20日自日本參加鑽石公主號旅遊，2月4日抵達日本後持續留置船上，15日檢驗陽性（當時無呼吸道症狀），隔日安排住院隔離。個案25日經2次採檢陰性，於26日搭機返台。個案返台搭機時，全程配戴口罩，座位前後2排皆無安排其他旅客；抵台後，也由專人協助完成入境檢疫作業程序，由救護車載送醫院進行隔離採檢；經3次採檢，於今天確診。

(中時電子報)