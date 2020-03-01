中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.03.01(影/中時電子報)

新冠肺炎疫情延燒，國內爆發首起院內感染，感染科專家黃立民呼籲民眾，出門就要戴口罩。媒體關注政府一再宣導的「健康的人不用戴口罩」是否該調整？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，戴口罩的方向與政策，「目前都沒有變」，但他強調「對於密閉不通風的地方，大家態度要更嚴格一點」。

國內爆發首起院內感染，再加上民眾擔心無症狀傳染者，媒體於今日中央流行疫情指揮中心記者會中詢及，有專家呼籲有無症狀傳染的可能性，所以呼籲大家出門都要戴口罩，而不是生病才戴口罩。但這可能會讓民眾困擾政府一再宣導的「健康的人不用戴口罩」是否該調整？

陳時中聽了則回應，目前戴口罩的方向與政策，「目前都沒有變」，只是建議大家對於出入人口密集、密閉不通風之場所的態度要更嚴格一點，若參加有不特定對象，需要很密集近距離接觸時的場合時，一定要戴口罩。陳時中今天也呼籲民意代表暫停「跑攤」，並以台語說「不跑攤，不失禮啦」。

(中時電子報)