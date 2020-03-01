新冠肺炎疫情延燒，獨派的台灣社、台灣北社等社團今天發表共同聲明，呼籲政府即刻下令暫時停飛所有與中國的往返班機，從「中華航空 China Airlines」更名與我國護照上移除「Republic of China」著手，正視「台灣」正名問題。

台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、台灣東社(花蓮)、台灣東社(台東)、台灣客社在聲明中指出，新冠肺炎自2019年12月爆發以來，中國已有近8萬名確診及近3千人死亡，但這個數字西方專家學者多認為有被嚴重低估數十倍以上可能。

對蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、中央疫情總指揮陳時中部長及其團隊與台灣全體醫護從業人員的辛苦努力，獨派的本土社團表示支持與喝采，但也提出幾項建議。

聲明中指出，台灣在這波疫情中是站在第一線，對病毒傳播的各項政策應以最為嚴謹的角度來思考。目前台灣與中國北京、上海浦東、上海虹橋、廈門、成都等5處，每周仍有班機往返。

隨著全球各主要國家與台灣疫情快速增溫，本土社團呼籲政府應即刻下令暫時停飛所有與中國之往返班機，確實把來自中國的武漢肺炎病毒最大傳播途徑與風險阻絕於境外。對於滯留中國經第三地轉進台灣的台商，也應予以嚴密追蹤與註記，確保台灣疫情的可控性。

由於台灣已出現社區感染的二項特徵(共四項)，本土社團要求政府提高疫情防範規格：中大型人群集會活動，應要求全國各縣市政府嚴格審查申辦條件，主辦單位皆需提出每位活動參加者都非來自疫區、也無疫區接觸史的證明，否則不予核准辦理，並課以嚴責。

由於疫情持續擴散，許多國家已經陸續停飛來自中、港、澳航班。但因部分國家與組織(如ICAO, 國際民航組織)，也把台灣列為中國的一部分，以致同時禁止台灣航班進入該國。

本土社團認為，這對台灣的國際地位是莫大侮辱和貶抑，雖然我國外交部已經做了最大的溝通與協調，但仍有部分國家並不理會，如義大利。呼籲政府正視「台灣」正名的問題，建議從「中華航空 China Airlines」更名，以及我國護照上移除「Republic of China」先著手，並逐步把「Chinese Taipei」正名為「Taiwan」。

(中時 )