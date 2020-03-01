據大陸交通運輸部網站消息，交通運輸部1日印發《關於嚴格落實網約車、順風車疫情防控管理有關要求的通知》，要求全面暫停離漢、離鄂的網約車、順風車業務，堅決防止疫情通過網約車、順風車從武漢、從湖北輸出。同時，全面暫停進出京的跨城網約車、順風車業務，堅決防止疫情通過網約車、順風車輸入北京，全力服務首都疫情防控大局。

交通運輸部將有關要求通知如下：

一是充分認識做好離漢離鄂和進出京疫情防控工作的極端重要性。網約車、順風車等作為城市交通出行的重要工具之一，極有可能會被利用成為規避防控排查要求，非法進出北京、湖北等地的傳播管道，擾亂疫情防控秩序，威脅人民群眾健康。

二是全面暫停離漢、離鄂的網約車、順風車業務。各平臺公司要貫徹落實繼續實行嚴格的離漢離鄂通道管控措施，嚴格按照湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部相關規定，全面暫停離漢、離鄂的網約車、順風車業務，堅決防止疫情通過網約車、順風車從武漢、從湖北輸出。

三是全面暫停進出京跨城網約車、順風車業務。首都安全穩定直接關係黨和國家工作大局。請各平臺公司嚴格按照首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制相關規定，全面暫停進出京的跨城網約車、順風車業務，堅決防止疫情通過網約車、順風車輸入北京，全力服務首都疫情防控大局。

四是嚴肅追責問責。對存在妨害干擾疫情防控工作、危害人民群眾生命健康行為的平臺公司，交通運輸部新冠肺炎聯防聯控機制將會同交通運輸新業態協同監管部際聯席會議指導有關地方管理部門依法依規從快從嚴處理。

新冠肺炎，大陸，網約車

(旺報 )