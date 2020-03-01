新型冠狀病毒的感染力很強，衛生專家已經提醒，這段時期人與人保持距離，減少握手。不過在本週那不勒斯舉行的法義峰會上，當法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）俯身向義大利孔戴（Giuseppe Conte）進行雙頰輕吻時，成了一種信號：別擔心義大利的病毒傳播，這對公衛而言可不是好事。

美聯社報導，冠狀病毒的蔓延，使得許多人與人的互動禮節，成了新的難題，尤其是熱情的南歐與法國，有著「友誼輕吻」，法國稱為「La bise」，還有更常見的握手，都成了防疫的問題。

病毒專員博雷利（Angelo Borrelli）表示，義大利人的熱情可能是該病毒傳播的原因，有1100多人檢測出陽性，其中29人死亡，幾乎遍及該國北部。

社會學家說，這種習俗植根於義大利的地中海文化，以及其強大的家庭和社會結構。義大利許多社區是宗族式的，有很多接觸、握手、親吻、互相擁抱。但是博雷利認為「在此期間最好不要握手，不要有太多的接觸，這對許多人來說並不容易。」

法國衛生部長韋蘭（Olivier Veran）也在週六建議人們減少「La bise」，到目前為止，法國已經有100例病例，有2例死亡。其實，法國在十年前的H1N1豬流感爆發時，也提出了類似的建議。

德國沒有輕吻的習俗，不過他們有握手，兒童從小被教導，與成年人握手時，要有精神，握力的牢固與人格力量有關。但是健康專家已經警告過，握手是傳播這種疾病的主要方式，因此健康專家和醫生正試圖說服人們，暫時減少，或者說不要握手。

米蘭-比可卡大學（University of Milan-Bicocca）的城市社會學家納沃拉提(Giampaolo Nuvolati)說，義大利人的接吻，是一種信任的表達，這種信任不太可能被病毒所動搖。

但是他也說，其他更根本的事情可能會改變。「一旦過去，我們將明白，我們不能獨自面對問題，我們需要家人和親密朋友之外的其他人來幫助」

(中時電子報)