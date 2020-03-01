新冠肺炎疫情持續肆虐，病毒傳播地非常快速，全球已飆破8.7萬起確診病例。大陸重慶於2月28日新冠疫情防控記者會上公布一起個案，男子與另一名確診患者相隔16秒搭上同一輛公車，不過確診患者在搭車的過程中，一度將口罩取下，而該名男子又全程未配戴口罩，使得病毒在密閉空間內迅速傳播，最後男子也因此遭到感染。

北區疾控中心副主任醫師周海龍指出，該名65歲男子於1月23日開始出現流鼻涕、身體無力等症狀，拖到1月30日才到醫院就診，不過經3次檢測都是陰性，直到2月4日採集血液、糞便標本，隔日才從糞便中檢查出陽性。男子的活動史除了健身、打球外，僅與朋友聚會一次，但接觸者的採檢結果全是陰性，不知道感染源頭來自何處。

直到調查團隊更深入搜索後才發現，在1月19日早上8點47分時，該名男子曾和另一名確診患者搭上同一輛公車，前後僅相差了16秒的時間，男子當時坐在確診患者的斜後方，但他全程都沒有戴上口罩；雖然確診患者有戴上口罩，但在乘車期間，曾一度將口罩取了下來，再加上當時車窗都是關閉的狀態，才讓病毒有機可乘，符合了密切接觸的條件。

這起個案是一宗典型的公車傳播案例，周海龍也藉此提醒復工的市民，在搭乘任何大眾運輸工具時，務必要將口罩配戴完全，同時也要提醒周遭的人戴好口罩，以保護自身的健康安全；此外，在公車上少接觸物體表面，也要避免用手接觸臉、口、鼻，以免增加被感染的風險，下車後要儘快將手部消毒，並且養成勤洗手的好習慣。

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(中時電子報)