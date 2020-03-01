膠筏遭大浪打翻。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

膠筏遭大浪打翻。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東縣大武漁港1日下午有艘膠筏正準備進港時，突然一個大浪打來，膠筏不敵大浪整個膠筏翻覆，第13岸巡隊大武安檢執勤人員利用港區監視系統監發現，海巡人員立即合清淤作業怪手將膠筏扶正，將膠筏拉至岸際，落海人員也自行游泳上岸平安獲救。

1日下午4時25分，第13岸巡隊大武安檢執勤人員利用港區監視系統監看進港船筏時，發現有艘膠筏進港航行至港嘴處遭側浪衝擊翻覆，安檢所立即派遣同仁迅速前往救援。

第13岸巡隊指出，大武安檢所海巡人員抵達現場時，發現膠筏上男子已自行游泳上岸，立即前往攙扶並檢視船員是否有受傷，經檢視發現男子並未受傷，該男子也向安檢所人員表示無需就醫。

經了解，這艘艘膠筏係於進港航經港嘴時，因側浪過大而導致船身不穩翻覆，膠筏由海巡人員聯合在旁作業怪手扶正後，運用繩索拉回岸際，後續配合港內另1艘膠筏協助拖帶入港泊修。

(中時 )