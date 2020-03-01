美國CDC在網頁內仍然有台灣新冠肺炎明顯社區傳播的記載，並未將台灣移除於社區傳播之外。親綠媒體疑似搞烏龍，誤報美國將台灣移除於社區傳播名單外，但此報導隨即被刪除，而Google還是可以蒐到標題。對此，外交部歐江安回應，主管業務的北美司一直未回覆。
美國CDC在「新冠肺炎專頁（Coronavirus Disease 2019）」中的「旅遊（Travel）」項目下，列出：
警示3：中國、伊朗
警示3：南韓、義大利
警示2：日本
警示1：香港
但是在「旅遊目的地-台灣」項目下，仍然認為台灣有明顯傳播，但不會建議想要赴台灣的民眾更改行程，只是呼籲避免接觸病人以及勤洗手。
而有親綠媒體疑似搞烏龍，錯誤報導美國CDC將台灣移除「明顯社區傳播名單」之外，不過此報導隨即被刪除，但是在Google搜尋還是可以找到標題。
對此，外交部歐江安回應，主管業務的北美司一直未回覆。
(中時電子報)
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