有媒體報導，美國將台灣移除於社區傳播名單外。（圖／截取自Google搜尋）

美國CDC網頁內仍然有台灣屬於明顯社區傳播。（取自美國CDC網頁）

有媒體曾報導美國將台灣移除於社區傳播名單外，不過此報導隨即被刪除。（取自網路）

美國CDC在網頁內仍然有台灣新冠肺炎明顯社區傳播的記載，並未將台灣移除於社區傳播之外。親綠媒體疑似搞烏龍，誤報美國將台灣移除於社區傳播名單外，但此報導隨即被刪除，而Google還是可以蒐到標題。對此，外交部歐江安回應，主管業務的北美司一直未回覆。

美國CDC在「新冠肺炎專頁（Coronavirus Disease 2019）」中的「旅遊（Travel）」項目下，列出：

警示3：中國、伊朗

警示3：南韓、義大利

警示2：日本

警示1：香港

但是在「旅遊目的地-台灣」項目下，仍然認為台灣有明顯傳播，但不會建議想要赴台灣的民眾更改行程，只是呼籲避免接觸病人以及勤洗手。

而有親綠媒體疑似搞烏龍，錯誤報導美國CDC將台灣移除「明顯社區傳播名單」之外，不過此報導隨即被刪除，但是在Google搜尋還是可以找到標題。

對此，外交部歐江安回應，主管業務的北美司一直未回覆。

(中時電子報)