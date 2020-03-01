日本新冠肺炎病例1日上午增至947人，再多一名確診者病歿，令死者數增至12人。在防疫用品緊張之際，岩手縣有醫院職員從倉庫偷走一批口罩放於網上出售。另外，東京馬拉松1日如期舉行，但是參賽者從3萬多人縮小到2百人，工作人員加強防疫。

根據東網報導，新增的新冠肺炎死者為一名七旬老翁，居於北海道釧路地區。他於1月17日因吸入性肺炎而進入釧路勞災醫院，至上月23日出現發燒及其他肺炎徵狀，再入院檢驗後，於上月25日確診，情況持續危殆，延至2月29日不治。北海道疫情持續擴散，有分析認為，札幌雪祭吸引大量華客、酒店業繁忙，可能是原因之一。

岩手縣醫藥局公布，縣立二戶醫院一名40多歲臨時女職員於上月16及24日，從倉庫拿走8盒、共480個備用口罩，在應用程式上高價出售，並以購入價約10倍的1.5萬日圓(約台幣4182元)賣出。其他職員發現部分部門口罩消耗量激增，遂於上月18日展開調查，並揭發事件。醫藥局為事件道歉；縣政府則計劃向二戶警署報案。

另外，已取消一般選手賽事的東京馬拉松如期舉行，規模由3萬多人縮小至只有約200名受邀選手參加，醫生在賽前為選手量體溫等。而賽事義工亦大減至約900人，為原來的十分之一，他們戴上口罩及手套工作，在賽道沿路呼籲人群不要聚集。

(中時 )