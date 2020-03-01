越界大陸漁船以船團組合干擾海巡清除非法漁網。（海巡提供）

越界大陸漁船以船團組合干擾海巡清除非法漁網。（海巡提供）

金門海巡隊以霰彈槍對空擊發橡膠彈，嚇退越界大陸漁船。（海巡提供）

至下午16時結束任務，總計清除漁網78件、蟹籠134具。（海巡提供）

金門海巡隊與縣水試所4艘船艇今（1）日上午7時在小金門檳榔嶼海域取締越界佈網的大陸漁船，遭對方10餘艘組合的船團包圍搶收，緊急以霰彈槍對空擊發橡膠彈，成功嚇阻對方退回航離，至下午16時結束任務，總計清除漁網78件、蟹籠134具。

海巡署金馬澎分署第12巡防區於昨（29）日18時6分接獲民眾118通報，掌握小金門鳳嘴海域有陸船越界的狀況，立即通報第9海巡隊PP3556艇趕往，但因巡防艇受限淺潮暗礁，無法迫近陸船，只能以警報蜂鳴器和廣播驅離，並即時調整勤務部署。

今天清晨，第九海巡隊再動員3552、CP1020及岸巡隊CP1018艇，協同縣水試所「金門號」等4艘護漁船艇，組成聯合掃蕩船隊赴小金門西海域，強勢驅離陸船並清除非法佈網。

現場10餘艘陸船見海巡來硬的，也立即以船團組合方式干擾和搶收漁網，雙方船艇在海上緊張對峙，「海戰」一觸即發，氣氛十分緊張。

海巡3552艇率先開火，立即以霰彈槍對空擊發橡膠彈，迫使大陸船團向外航離，順利執行後續清網作業，至下午4時告一段落，共清除漁網78件、蟹籠134具，豐碩成果為數月來僅見。

海巡強調，在爆發新冠肺炎疫情後，第12巡防區對於大陸漁船作業熱區，已強化岸際雷達及紅外線熱影像系統監偵作業，除提高巡防艇巡邏密度，也對吃淺水地區加強多功能巡緝艇勤務部署，目標是嚴防出現防疫破口。民眾若發現越界大陸船隻，可撥海巡署118專線協助取締。

(中時 )