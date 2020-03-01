日本AV行業興盛，但相較女優有如雨後春筍般不斷冒出，男優卻因為條件嚴苛，過了10多年依舊還是老面孔在撐場，往往可以看到女優世代交替好幾輪，男優還是那幾位的情形。傳奇男優之一的田淵正浩出道至今已滿30周年，只是這樣的他也有辛酸的一面，5年前拿下最佳男優賞的他，就曾說過自己始終不敢跟小女兒同台，也不敢說自己的職業。

田淵正浩雖然長相不差，平日看起來正經沉穩，但總是梳著一頭油頭，加上笑起來相當有邪氣，因此時常扮演藉著權勢硬上女下屬或部下妻子的上司角色，出色的技巧也讓他一直是人氣AV女優指定搭戲的對象，出道30年依舊在男優界屹立不搖，足見其實力。

根據日媒《NEWS post seven》報導，田淵正浩儘管事業有成，但卻從不以自己工作為榮。2014年田淵受訪時，就提到自己女兒在5歲時，曾經問了他「爸爸，你的工作是什麼？」，讓他當場語塞，想了許久只敢說「爸爸都上節目，跟人說話賺錢」。

田淵正浩補充說，除了不敢讓女兒知道職業外，也盡量不跟女兒、老婆同台，連女兒幼稚園活動能不去就不去，就算去了也會戴上墨鏡與口罩，他說自己不怕被人議論嘲諷，但怕老婆跟女兒受到傷害。

在日本，AV行業雖然發達，但一般大眾依舊對於投入該行業的員工們抱持著偏見，曾有過女兒得知父親職業後斷絕關係的，也有身分曝光後，小孩在學校遭到排擠甚至霸凌的案例。

(中時電子報)