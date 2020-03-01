原PO表示，在1月底買德式香腸放在冰箱冷藏，經水煮後竟冒出白色斑點密布在腸身，怪不自然，明明包裝寫能冷藏2個月。（摘自臉書：Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多可說是全台民眾的「灶咖」，商品量大實惠吸引許多人時不時就去補貨，不過有位網友表示，一個多月買的「德國香腸」下水煮後竟出現多個詭異斑點，看起來像發霉一樣，不知道能不能吃。PO文詢問後網友返被這驚人畫面給下到，直呼「長菜花了」。

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，在1月底時買了德式香腸放在冰箱冷藏，經水煮後竟冒出白色斑點密布在腸身，怪不自然，讓原PO吃得很不安心。他指出，明明看包裝寫有「2個月的冷藏期」，但最後還是把剛拆封的香腸都丟進廚餘桶了。

見這詭異斑點，許多網友直接歪樓表示「生芒果了啦！要去看泌尿科」、「名符其實的腸病毒，這兩位要請假在家七天喔」、「哇靠…這是長菜花」。而內行的人則指出，如果下水前相常是正常的，看起來很像是「煮太久，導致腸膜爆掉」。

但網友建議原PO見到這情況就不要繼續吃了，畢竟香腸屬於加工食品，表示曾經有做食品的有人曾說「加工食品，只要外表或內部有顏色變異一律不吃」。眾人點出問題是出在原PO「放冷藏」的緣故，不少網友分享自己經驗，買回來第一件事就是「分裝冷凍」，都無大礙。尤其原PO自1月30日買到現在都放在冷藏，恐怕是變質了。

網友指出，「肉類不冷凍的話不要放超過一周最保險。如果放冷藏還能超過兩個月不壞的話，防腐劑也很可怕」，加上一般家用冰箱冷藏溫度通常都不夠低，且冰箱內也易滋生細菌，建議都直接放冷凍。

(中時電子報)