美西華盛頓州29日出現感染源不明的首例死者，是一名50多歲男病患，原本就有嚴重健康問題。但該州陸續出現至少4起不明感染源的確診個案，讓專家擔心，這已符合社區傳染定義。此外，該州一個長照中心出現一名醫護人員確診，也是美國首起醫護人員染疫，中心另有50多人出現新冠肺炎症狀，現正在接受檢驗。專家擔心，華盛頓州除了社區傳染，恐也出現院內感染。華盛頓州長英斯利已宣布該州進入緊急狀態。

首例死者就醫地點位於金恩郡（King County）的柯克蘭（Kirkland），附近有家「生命長照中心」（Life Care Center of Kirkland），該中心29日新增了2例確診個案，一為病患，一為中心的員工，兩人也都無出國史或接觸史。這也是美國第一起醫護人員確診病例。但更讓人憂心的是，長照中心另外還有多達52人出現新冠症狀，顯見該中心恐已出現院內大規模感染，疾病管制暨預防中心（CDC）已派專員前往支援。

專家直言，該州在1月21日出現第一例確診個案（從武漢回國），而今至少4起無感染源的確診病例，已屬於社區傳播病例，也顯示病毒在該州可能已擴散長達6周之久，感染人數恐在150-1500人之間。金恩郡人口約220萬，約占華盛頓1/3人口，若爆發社區傳染或院內感染，將是災難。

華盛頓州疫情擴大，但川普29日發表談話，呼籲國人無須恐慌，也無須改變日常行程，稱政府已做好「超級準備」，可應付更廣泛疫情。CDC署長瑞德菲也強調，染疫風險很低，民眾應該維持正常生活。

但政府加強了邊界防疫，川普宣布對伊朗實施旅行限制，禁止過去14天內出入伊朗的外國人入境。並提高對南韓和義大利的旅行警告，調升至最高級「不要前往」。川普也表示，考慮關閉美國與墨西哥的邊境。

(中時 )