章家瑄1日錄中天綜合台《小明星大跟班》，1歲3個月的女兒Kira前陣子因天生輸尿管異位，輸尿管沒有接進膀胱，長期堵塞積尿，反覆引起細菌感染，而進行矯正手術，「現在恢復得還不錯，5號要去把她體內的管子取出，如果沒問題就ok了。」她提及手術是在新冠肺炎疫情爆發前安排好，疫情爆發後，女兒在年假期間還因感染而發燒，所以她與老公施柏全最後決定按照原定計畫。

章家瑄表示，「小朋友的抗生素藥水有甜味，這次感染變形菌，醫生說是有抗藥性的細菌，所以只能開一整顆藥丸，而且很苦，我一直想說到底怎麼餵。」當時老公拿出研磨缽，她光搗藥過程吃到都苦到不行，思考超久，才想到餵貓吃藥的方法，「把藥點在喉頭，然後把貓咪嘴巴捏住，牠會自然吞嚥。」第一次請外傭固定女兒，她整個吐出來嚎啕大哭，沒想到第二次之後順利無比，這個方法沿用至今，「沒想到1歲3個月的寶寶可以吞藥丸。」

章家瑄（右）與老公施柏全想生第二胎。（源鑛娛樂提供）

章家瑄夫妻今年想拚生第二胎，她擔心自己到時候無法同時顧2寶，所以早早看起幼稚園，「我們住內湖，已經在幫女兒找雙語幼稚園了。」她與老公商量女兒3歲送幼稚園，「他覺得太小，有點小爭執，但我擔心到時候自己會爆炸。」她笑稱現在抱朋友的孩子女兒都會吃醋，但相信慢慢教，女兒會調適好，迎接手足到來。

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