三星電子、樂金顯示器員工染疫 宣布暫關廠 21:322020/03/01 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟學家擔憂受疫情影響，韓國科技大廠暫時關廠舉動，也將進一步對該亞洲第四大經濟體造成重創。 受韓國境內疫情嚴峻，主要出口業者近來陸續傳出短暫關廠消息。像是韓國三星電子周日宣布，由於位於龜尾市的工廠證實已有第3起肺炎病例出現，已經緊急關廠。龜尾市位於韓國目前疫情最嚴重的大邱市附近。 樂金顯示器也在前一天表示，由於龜尾廠大樓的一名銀行職員染疫，被迫暫時關閉面板模組廠。兩家業者都聲稱會在周二復工。 (工商 ) #關廠 #韓國 #疫情 #樂金顯示器 #染疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 最美風景變戰地風情 04:102020/02/26 時論廣場 200人劇組滯留橫店 交流靠雲視訊 04:092020/02/27 時尚娛樂 按兵不動！韓銀意外維持利率不變 04:092020/02/28 全球財經 Watches ＆ Wonders表展喊卡 04:102020/02/28 時尚消費 新冠肺炎疫情趨緩：口罩要戴多久？ 專家解答「時間點曝光」 13:272020/02/28 國際 疫情衝擊 韓砸16兆韓元救經濟 20:502020/02/28 財經 百度示警 首季營收將跌5％至13％ 04:092020/02/29 焦點新聞 疫情告急 韓砸16兆韓元補助紓困 04:092020/02/29 全球財經 橫店空蕩蕩 2千臨時演員等復工 04:092020/03/01 焦點新聞 男瞎扯疫情失控 宜警迅速逮人 04:092020/03/01 社會新聞 財經熱門新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 猛！15分鐘…美股暴彈650點 揭背後驚人內幕 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 恐怖疫情來亂…散戶買這幾檔睡得著 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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