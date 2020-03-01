經濟學家擔憂受疫情影響，韓國科技大廠暫時關廠舉動，也將進一步對該亞洲第四大經濟體造成重創。

受韓國境內疫情嚴峻，主要出口業者近來陸續傳出短暫關廠消息。像是韓國三星電子周日宣布，由於位於龜尾市的工廠證實已有第3起肺炎病例出現，已經緊急關廠。龜尾市位於韓國目前疫情最嚴重的大邱市附近。

樂金顯示器也在前一天表示，由於龜尾廠大樓的一名銀行職員染疫，被迫暫時關閉面板模組廠。兩家業者都聲稱會在周二復工。

(工商 )