韓國政府周日公布2月出口數據，儘管年增4.5％、終結了連續14個月下滑紀錄，但由於平均每日出口額銳減11.7％，凸顯新冠肺炎疫情已對韓國貿易造成衝擊。韓國官方還警告，最壞情況還未到來，預料3、4兩月出口恐將更糟。

由於韓國是主要出口國當中，率先公布貿易數據的國家，因此該數據也被外界視為觀察全球貿易受肺炎疫情影響程度的關鍵指標。

據韓國產業通商資源部表示，雖然2月整體出口額年增4.5％，擊敗市場預期的3.4％增幅，不過這主要歸功於2月工作天數比去年同期多了3.5天。

如果就2月平均每日出口額來看，則是銳減11.7％，創下3個月來最大減幅，並與1月的平均成長4.6％形成強烈對比。

另外整個2月，韓國對中國出口較上年同期衰退6.6％，至於平均每日出口到中國的減幅更深達21.1％。與此相關的是，中國前一天發布2月製造業採購經理人指數（PMI）急跌到35.7，比2008年金融危機更慘。

Eugene投資證券公司首席經濟學家Lee Sang-jae發現，2月下半的韓國每日出口額呈現大幅下滑，若該頹勢是受中國需求銳減，3、4兩月情況恐怕更糟。

不過他也補充，晶片需求與價格上揚，加上包括美國等其他國家的銷售增加，多少可減緩來自新冠肺炎的負面衝擊。

韓國產業通商資源部部長成允模也坦承，這次肺炎疫情對經濟衝擊預料將更甚於SARS，並且在3月就會更清楚顯現。

經濟學家擔憂受疫情影響，韓國科技大廠暫時關廠舉動，也將進一步對該亞洲第四大經濟體造成重創。

(工商 )