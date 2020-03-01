今年初波音宣布737 MAX停產以來，超過600家大型零件供應商面臨虧損，不得不向空中巴士及其他飛機製造商尋求訂單。波音為了防止上游供應鏈出現缺口，近日積極協助廠商度過難關，除了簽約承諾訂單量之外還提供緊急貸款。

波音在去年10月派出老將狄爾（Stan Deal）率領商用機部門，並提出各項措施協助上游供應商度過難關，例如提高零件庫存量來確保上游廠商繼續收到訂單。波音也在今年提撥額外40億美元支出，好讓上游廠商預支款項。

波音財務長史密斯（Greg Smith）表示：「現在我們最在意的就是維持上游廠商的資金流動性，並適時提供各項協助。」雖然波音預期MAX禁飛令最快要到年中才會取消，但該公司已向上游廠商發布3套不同的預估時程表，讓廠商心裡有個底。

飛機租賃公司Air Lease Corp執行長普魯格（John Plueger）表示：「多數零件供應商大致知道何時恢復生產，以及復工後的生產進度。」

(工商 )