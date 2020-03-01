英國今年初正式脫歐，對該國製造業者而言，迎面而來的就是關稅的威脅，這使得英國許多製造商從爆米花、服裝到紙箱等紛紛重新評估或調整自家供應鏈，以降低對海外市場依賴的程度。
英國企業面臨的難題在於，一方面必須向海外進口或採購產品零件和上游原料，另一方面也必須向海外市場銷售產品，才能帶來足夠收入。
英國製造業團體Make UK執行長菲普森（Stephen Phipson）表示，以製造業仰賴全球供應鏈的程度，大企業很難只在英國境內採購原料。此外，就算實施關稅，企業也很難忽略海外市場，因為一些產品大多在海外生產。
英國時尚紡織協會（UKFT）則指出，英國消費者購買的服裝中，約有9成以上來自進口。該協會主管曼塞爾（Adam Mansell）指出，「我們並沒有紡織產業，所以必須進口原物料。」
他提及，假使英國廠商要減低對海外進口原料的依賴，就必須在國內進行大規模的基礎設備投資。
(工商 )
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