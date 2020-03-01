黃鐙輝從諧星跨足演員，去年獲第54屆電視金鐘獎「迷你劇集電視電影男配角獎」肯定，他受訪表示：「入圍像是肯定，得獎則好像是上帝的眷顧，因為入圍的演員都很厲害，其實我沒有比其他入圍的演員厲害，可能是天時地利人和，集合了運氣，但老實說，對我來說真的是一劑強心針。」

從模仿起家，在綜藝佔有一席之地，接著轉戰大銀幕、小螢幕，每次黃鐙輝受訪總是笑得很爽朗，但其實每次在新作品的笑容背後，更多的是徬徨與茫然，「我一路都在摸索，剛開始覺得自己是門外漢，可能一直在角色跟作品努力，但卻不會得到等值報酬，我或許主持一個活動尾牙或節目，就比演戲好，久而久之會產生很多問號，我一直堅持表演值得嗎？藝術是否真的無法勉強？」

黃鐙輝以戲劇《奇蹟的女兒》反派角色成功敲鐘。（資料照片）

這一路走來，黃鐙輝其實對自己提出很多問題，更多時候，連自己都無法確定邁進的道路是否正確，直到以《奇蹟的女兒》反派角色成功敲鐘，他總算定下心來，「對我來講是強心針，會讓我覺得堅持的東西沒有錯，努力的方向是對的。」是否已走出撞牆期，他笑回：「一直在卡關啊，我覺得每個階段的演員撞的牆都不一樣，有時候是撞女兒牆，有時候則是撞防火牆。」

黃鐙輝細數自己的「每道牆」，「當諧星的時候，是不是要浮誇才能搏君一笑？」但接演電影後，這卻成了他的致命傷，「導演說不要浮誇，把你的真實找回來。」結果等他覺得領悟演戲真諦，已學會十八般武藝，到小螢幕演出卻聽到：「你在演什麼？沒看到你有演？」電視劇喜歡跨張一點的演技，他等於又砍掉重練，「最近要演越南人，這又是一種卡關，電視作業沒有太長的時間，2周時間讓你瘋狂學越南話，我只剩不到一周，就連現在，我都在焦慮中。」

黃鐙輝認為自己一直在卡關。（粘耿豪攝）

但他喜歡此刻自己的狀態，「努力到一個階段，上天會幫你安排很多意想不到的路，或許跟你原本想得不太一樣，但老天爺會讓你在意想不到的地方開花結果。」就像很想唱歌的他在17日播出的大愛新戲《人生算什麼》演出男主角，更演唱主題曲，「謝謝老天爺跟大愛，真的幫我圓夢了。」

(中時 )