喜歡音樂新人許莉潔日前受邀到桃園燈會、宜蘭員山燈會及台中燈會開唱，獲得好評。不過近來新冠肺炎肆虐，她近期的演出活動、邀約一些遭到延期、取消，特別是許多的校園演唱，主要學校先前幾乎都延期開學，加上學校也不想冒險有聚眾活動，因此都先暫緩。

許莉潔去年推出新專輯《不就範》，宣傳期近來剛結束，雖然她為了發片已瘦了20公斤，仍持續努力瘦身中，她現幾乎每天去健身房，並常在IG限時動態上發出運動的影片，鼓勵大家一起多運動、增強免疫力。

她目前也開始花許多時間，做一些功課看書、電影等，充實自己，預告為之後新的計畫做準備，被問及什麼新計畫，她的經紀人賣關子：「當然還不能透露，最近真的就是繼續瘦身健身，等待下次跟大家見面要再蛻變一下。」

此外，她父母在淡水家中經營火雞肉飯，從小在店內幫忙，她透露因為疫情影響，現在店內的生意，客人有比較少一點，「外帶也變比較多，算是多少有受到影響。」

(中時 )