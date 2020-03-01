近來新冠肺炎肆虐，許多藝人出錢出力發揮愛心，周興哲日前在微博開直播，演唱4首改編歌，在線粉絲衝上12萬人，募集台幣約50萬元，已悉數捐出給新冠肺炎相關防疫單位。而他先前特地邀師妹鄭心慈與索尼亞洲群星共14位，一同錄製新歌〈一樣美麗_同心版〉。

他與所屬索尼音樂來自北京、香港、馬來西亞、新加坡、越南、菲律賓、南韓、印尼等9個國家的藝人共同合作，以原本的中文版歌詞，加上當地的語言重新演繹合唱。周興哲說：「很高興能為世界盡一份力，即使語言不同，但人們彼此扶持、共同努力的心是一樣的。」並感性：「黑夜過後，因為有你，世界一樣美麗。」

去年全世界天災頻傳，周興哲先前看到粉絲把他的〈一樣美麗〉搭配剪輯成一個災害後及重建的影片，相當感動，他這次盼藉由音樂把力量散播出去，因此，透過索尼音樂與多地歌手，跨領域、跨語言推出新歌，未來將捐出〈一樣美麗_同心版〉的版稅，幫助給需要幫助的人們。

此外，周興哲新歌〈受夠〉MV在YouTube破百萬點閱，恰好與他幫鄭心慈寫歌、製作的〈幸福藏在哪裡〉 同天皆破百萬，讓他和鄭心慈都相當開心，感謝粉絲支持。〈受夠〉近期引起許多網友翻唱，甚至還有外國粉絲挑戰cover，歌迷也封他為「國際周」，他感謝之餘，直呼：「不敢當！」

(中時 )