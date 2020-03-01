新冠肺炎起源於中國，因症狀似一般感冒，起初未受到大眾關注，不料卻造成流行，中國境內省分全部淪陷，周遭鄰近亞洲國家也紛紛爆發疫情，中國政府陸續封城、停工，最終仍無法阻止疫情蔓延。

在全中國幾乎停擺的2個月裡，NASA近日釋出最新的衛星拍攝照，對比1月1日到1月20日與2月10日到25日的中國上空的空氣汙染情況，二氧化碳的濃度變淡趨勢令人非常驚訝。

若按照往年2月的狀況，過完年後各公司企業、工廠陸續開工，返回工作崗位的人潮出現，中國境內的二氧化碳濃度應該高得驚人，然而今年因為新冠肺炎疫情，多數人被迫只能待在家中隔離、上班，讓中國的空汙狀況意外緩和下來。

網友看到對比圖，不禁感嘆「可見平時的空汙情況有多嚴重，只有停工3個月就能大幅改善」、「現在這才是健康的空氣好嗎？」、「中國人確實需要一些不同生活環境了」、「等到回復工作之後，恐怕又會變回原本的樣子」。

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(中時電子報)