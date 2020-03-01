2020上海擬新增跨國公司地區總部40家 21:312020/03/01 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020年上海聚焦「外資增能」已經下達了任務目標，根據上觀新聞報導，從3月1日上海市政府召開的2020上海商務工作會議中得知，預計要全年新增跨國公司地區總部40家、外資研發中心15家。 此外，由於大陸官方發布穩外資20條之下，上海的外資工作將聚焦重點區域、重點產業、重大項目，進一步穩定存量、做大增量，著力增強外商長期投資經營信心。 (旺報 ) #外資 #上海 #2020 #總部 #重點 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球10億美元富豪人數創新高 大陸最多 15:122020/02/26 財經 屬狗「工作、生活巨變」！3生肖2020「破財危機」 命理專家教這招秒解 22:472020/02/26 運勢 國際自由車環台賽3／3登場 台中設「新丁粄」加油站 14:152020/02/27 生活 文化廣告與網紅一起AI Dance！洗腦旋律抒發壓力 16:272020/02/27 新消息 廖國勛任上海市委副書記 料將接上海市長 11:292020/02/28 兩岸 提升防疫層級 中市府宣布2020世界蘭展延辦 11:412020/02/28 生活 大陸全國平均房貸利率連續3月下降 12:192020/02/28 財經 vivo發表概念手機APEX 2020 120度無界全視屏超美 17:012020/02/28 科技 澎湖》2020澎湖國際海上花火節延期至7／6開幕 18:052020/02/28 社會 新冠肺炎蔓延 這5場國際大展變調 14:402020/02/29 國際 財經熱門新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 猛！15分鐘…美股暴彈650點 揭背後驚人內幕 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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