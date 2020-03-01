2020年上海聚焦「外資增能」已經下達了任務目標，根據上觀新聞報導，從3月1日上海市政府召開的2020上海商務工作會議中得知，預計要全年新增跨國公司地區總部40家、外資研發中心15家。

此外，由於大陸官方發布穩外資20條之下，上海的外資工作將聚焦重點區域、重點產業、重大項目，進一步穩定存量、做大增量，著力增強外商長期投資經營信心。

(旺報 )