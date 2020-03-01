義大利經濟財政部長嘉提葉里今天表示，義大利本週將祭出規模36億歐元（約新台幣1195億元）的紓困方案，以協助義大利經濟度過新冠肺炎疫情危機。

嘉提葉里（Roberto Gualtieri）接受義大利「共和報」（La Repubblica）訪問時表示，羅馬28日已宣布，將對義大利疫情最嚴重地區提供9億歐元（約新台幣299億元）的援助方案。今天再加碼宣布的措施，規模則相當於義大利國內生產毛額（GDP）的0.2%。

嘉提葉里說，新的紓困法案內容，將包括對營收減少25%的企業提供稅額抵扣，以及減稅和提供醫療體系額外資金等。

嘉提葉里還說，他相信歐洲聯盟（EU）會同意讓義大利官方目標赤字進行必要的提高。他表示，歐元集團（Eurogroup）的歐盟各國財政部長將在本週中通電話，以討論當前情況。

義大利是歐洲受新冠肺炎疫情衝擊最嚴重的國家，境內已通報超過1100例確診，其中至少29例死亡。

另外，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）今天表示，為因應全球武漢肺炎疫情可能更嚴重，英國正在進行準備。他形容這場疫情帶來「非常、非常重大的挑戰」。

韓考克告訴英國「天空新聞網」（Sky News）：「我們針對冠狀病毒疫情有明確的策略。...我們也正在進行準備，以因應情況變得更糟糕，且糟糕許多。」

(中央社)