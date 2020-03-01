米蘭時裝周日前結束，義大利確診新冠肺炎的人數竟然已突破千例，更在過去24小時內就新增240人，成為歐洲第一個淪陷的國家，韓星金請夏也因出席米蘭時裝周，回國後身邊兩工作人員確診新冠肺炎，台灣這次唯一出席的只有KOL莫莉，她也在社群網站上透露近況。

莫莉到米蘭時裝周和不少大咖明星合照，離開米蘭後她也前往法國。（圖／翻攝自莫莉臉書）

KOL莫莉這次成為唯一受邀到米蘭時裝周的台灣代表，義大利疫情嚴重，不少到米蘭回國的韓星也都傳出疫情，這讓不少人也關心起莫莉的現況，她本人也在社群網站上報告近況，她寫下：「我們今（1）天已經平安抵達臺灣，目前一切安好，接下來也會隨時注意好身體健康，請大家也務必一起照顧好自己，個人已暫時取消所有對外工作，準備好好充電休息，感恩的心感謝所有人的關心。」

莫莉今（1）日已回國，並已開始自主居家隔離。（圖／翻攝自莫莉臉書）

她也表示由於自己是在28號前就離開義大利，所以不需要強制隔離，離開義大利後她到了法國，但她還是做好了在家自主隔離的準備。

(中時電子報)